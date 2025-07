AJ Styles está disfrutando de sus últimos años de carrera en WWE, donde se ha convertido en varias veces Campeón Mundial y Campeón de los Estados Unidos; sin embargo, ya venía precedido de una fama tras luchar durante más de una década en TNA, donde fue Campeón Mundial y se convirtió en una de las estrellas más queridas de la empresa. Su última lucha allí fue en diciembre de 2013, y más de una década después hizo una aparición especial para la compañía en Slammiversary, justo después de que Leon Slater venciera a Moose para convertirse en el nuevo Campeón de la División X.

► Frankie Kazarian ve a AJ Styles como cosa del pasado

Si bien los fanáticos que se hicieron presentes en el UBS Arena, así como en redes sociales, estallaron de emoción al ver a AJ Styles regresar a TNA en Slammiversary el fin de semana pasado. Sin embargo, no se puede decir lo mismo de uno de los veteranos de TNA, Frankie Kazarian, quien durante el reciente «Busted Open Radio» explicó por qué se oponía a esta situación.

«Nunca subestimaré lo que AJ hizo por este lugar. Estuve presente en todo momento. Lo vi trabajar más duro que nadie aquí. Sí, es increíblemente talentoso, uno de los mejores de la historia, entre los cinco mejores en mi lista. Nunca volveré a subestimar sus contribuciones, porque lo viví. Vi lo que tuvo que pasar, y es universalmente aceptado que él es la figura que construyó este lugar. Sin embargo, se ha ido. No está aquí. Yo sigo aquí, y llevo esa antorcha. Aparte de mí y Eric Young, no hay otros chicos que hayan estado aquí desde el primer día. Así que, en cierto modo, siento que si vamos a celebrar a AJ de esa manera, pero el que sigue aquí, llevando este lugar, simplemente será dejado de lado, no me parece bien.»

Al igual que Styles, Kazarian se unió a TNA prácticamente en sus inicios, específicamente a mediados del 2003, aunque no ha estado de manera continua, ya que también tuvo un paso por ROH y AEW. Sin embargo, considera que él sigue siendo la voz cantante en TNA versus un AJ Styles que ahora forma parte de WWE.