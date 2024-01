Frankie Edgar sorprendido de inducción en Salón de la Fama UFC

Frankie Edgar tenía el corazón de un campeón. Edgar, ex campeón de peso ligero, fue anunciado el fin de semana pasado como parte de la Clase del Salón de la Fama de UFC de 2023.

Ya que será incluido en el ala moderna este verano. Edgar (24-11-1 MMA, 18-11-1 UFC), quien estuvo presente en el anuncio durante UFC 297 en Toronto, dijo que el anuncio lo tomó por sorpresa.

“Honestamente, no tenía idea. Definitivamente no anticipé esto en absoluto. Nadie me avisó ni nada por el estilo. Esto fue una gran sorpresa”.

Edgar compitió en tres categorías de peso diferentes a lo largo de su carrera, comenzando como un peso ligero de tamaño insuficiente. Pero eso no disuadió a Edgar, quien pudo destronar a BJ Penn para convertirse en el campeón de las 155 libras de UFC en abril de 2010.

Desde sus tres victorias sobre Penn hasta sus guerras con Gray Maynard y sus grandes victorias sobre Chad Mendes y Yair Rodríguez, Edgar desafió las probabilidades en numerosas ocasiones y se enorgullece de ello.

“Soy como el hombre común y corriente. No soy un tipo grande, no soy el más fuerte ni el más rápido, pero encontré una manera de ganar con corazón y determinación. Siempre lo dejé ahí. Probablemente eso es lo que quiero que la gente se vaya. Nunca entré a una pelea pensando que iba a perder porque me preparé de la manera correcta y siempre puse mi 100 por ciento en cada pelea”.

Si Edgar tiene algún consejo para los aspirantes a campeones, es la confianza en uno mismo.

“Cree en tu preparación, cree en ti mismo. La confianza es una mancha que no se puede borrar. Si eres un tipo seguro, puedes hacer cualquier cosa en este mundo”.