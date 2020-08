Frankie Edgar responde a los escépticos que lo llaman viejo

El ex campeón de peso ligero de UFC Frankie Edgar ha respondido a sus escépticos después de obtener una victoria por decisión sobre Pedro Munhoz en su debut en peso gallo.

Edgar y Munhoz se enfrentaron en el evento principal de UFC en ESPN 15 el pasado sábado por la noche en Las Vegas. Después de cinco rounds muy reñidos, Edgar se alejó —en realidad se alejó cojeando gracias a las patadas de Munhoz— con una controvertida victoria por decisión dividida.

Ahora que está establecido en esta nueva división, el ex campeón de peso ligero, de 38 años, tiene un mensaje para las personas que lo contaban antes de su pelea con Munhoz.

A partir de aquí, Edgar tiene la intención de seguir ascendiendo en la clasificación de peso gallo de UFC, hacia una oportunidad por el título, que actualmente es propiedad del ruso Petr Yan.

“Me mojé los pies. Creo que el cielo es el límite para mí. No me veía lento allí. Pedro es un perro superior, y eso me convierte en un perro superior. [Tom's River, Nueva Jersey], cariño. TR. ¡Volvimos!"