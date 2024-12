Francis Ngannou está cansado de que le hagan preguntas sobre una posible pelea con el campeón de los pesos pesados de la UFC, Jon Jones.

El enfrentamiento de ambos en la UFC dio mucho que hablar a finales de 2022, hasta que la saga terminó con Ngannou abandonando la promoción y dejando vacante el título que posteriormente ganó Jones.

Con los dos hombres ahora en la cima en diferentes promociones, parece poco probable que se enfrenten entre sí ya que la UFC y la PFL no hacen negocios entre ellos, pero Turki Alalshikh podría ser la única persona que podría hacer que eso suceda. Durante una entrevista con Seconds Out durante la semana de la pelea por Oleksandr Usyk vs. Tyson Fury 2 en Riad, Ngannou fue preguntado sobre si un encuentro con el que es considerado por muchos como el más grande de todos los tiempos por consenso sigue siendo de su interés.

Desde el punto de vista de Ngannou, él siempre ha afirmado que está encantado de competir contra Jones, afirmando que nunca ha sido él quien ha impedido que ocurriera. La estrella de la PFL dijo que ya no le da a esta pelea nada de su energía porque si alguna vez la vemos o no, no es una decisión que recaiga sobre sus hombros.

«Han pasado cuatro años que lo he estado diciendo, estoy confundido de que la gente me siga haciendo esta pregunta», dijo Ngannou a Seconds Out. «¡Han sido cuatro años! Ese no es mi problema, ya no me importa. Si pasa, sí, si no, a la m*erda».

Ahora mismo no está claro cuál será la próxima pelea de Ngannou aunque puede que haya algo más de claridad al respecto tras sus conversaciones con Alalshikh en Arabia Saudí esta semana. Ngannou había elegido a Usyk para vencer a «The Gypsy King» por segunda vez el pasado sábado por la noche y este resultado podría potencialmente llevarlo a conseguir una revancha con Fury después de su pelea muy reñida en su debut en el boxeo el año pasado.

«Lo que tengo claro es que quiero la revancha con Fury», dijo.

Ngannou no está interesado en vengar su otra derrota en el boxeo, que se produjo a principios de este año contra Anthony Joshua. Otro nombre del que se ha hablado es Deontay Wilder, que parece ser una opción más atractiva para Ngannou que las peleas de MMA que hay para él en este momento.

«La revancha con Joshua, honestamente, no me sentí muy cómodo en esa pelea», dijo Ngannou. «Definitivamente es algo que podría suceder, pero … No soy un teórico de la conspiración, pero no me gustó la pelea con Joshua. Creo que las cosas no estaban bien. Nada estaba bien. Y si va a ser el mismo escenario, no me interesa».