Francis Ngannou traza sus planes futuros

Para cualquiera que sintiera que Francis Ngannou finalmente podría debutar en la PFL después de su aplastante derrota ante Anthony Joshua, es posible que desee mantener sus caballos.

En su último vídeo de YouTube – una actualización final sobre el aspecto detrás de las escenas de su combate contra Anthony Joshua – Ngannou reiteró que no ha terminado con el boxeo y que una tercera pelea en el deporte podría ser la próxima.

Ngannou debutó en el boxeo profesional el pasado mes de octubre, con una destacada actuación en un combate no titular contra el campeón de los pesos pesados del CMB, Tyson Fury. A pesar de su actuación, «The Predator» perdió polémicamente por una ajustada decisión.

Desafortunadamente para el ex campeón de la UFC, ese impulso no se mostró en la pelea con Joshua en Arabia Saudita el 8 de marzo. «AJ» derribó a Ngannou tres veces en dos asaltos, incluida una sólida mano derecha que dejó al camerunés fuera de combate para poner fin a la pelea.

En su reciente vídeo, Ngannou dijo que sentía que había tenido un gran campamento y que estaba haciendo mejoras, pero no culpará a nadie por su rendimiento. Sólo se siente decepcionado por no haber podido mostrar más en el ring.

«Sé que podría haber mostrado más y, básicamente, mi decepción no es por la derrota«, dijo Ngannou. «Podría haber hecho una buena pelea. Mi decepción es simplemente no ser capaz de mostrar mi mejora y lo que he estado trabajando en los últimos cuatro meses desde la pelea con Fury. Pero es lo que hay. Puedes poner todas las excusas que quieras. Esto es para lo que firmamos. A veces pasa. Aprenderé de ello».

► Ngannou insinúa que es probable una tercera pelea de boxeo en lugar de su debut en la PFL

Como resultado de la rápida naturaleza de su derrota, muchos asumieron que el siguiente paso de Ngannou sería finalmente hacer su debut en la Liga de Luchadores Profesionales (PFL).

Renan Ferreira, ganador del título de peso pesado 2023 de la PFL, derrotó al campeón de peso pesado de Bellator Ryan Bader en el evento PFL vs. Bellator el 24 de febrero para aparentemente asegurar un combate con Ngannou.

«The Predator», sin embargo, señaló que no ha terminado con el deporte, e insinuó que muy bien podría tomar otra pelea de boxeo en lugar de enfrentarse a Ferreira a continuación.

«¿Qué es lo próximo para mí? Tal vez un tercer combate de boxeo«, dijo Ngannou. «Creo que el boxeo me debe algo ahora, y tengo que recuperar lo que el boxeo me quitó. Creo que mi ego no me dejará dar un paso atrás y dejar que esto siga así, sin hacer todo lo posible para recuperarme y demostrar al mundo que soy el hombre del trabajo.»

La participación de Ngannou en el boxeo se produjo como parte de su acuerdo con la promoción de MMA. Ngannou firmó con la PFL en mayo de 2023 tras su salida de la UFC cuatro meses antes, cuando era campeón de los pesos pesados de la principal promoción.