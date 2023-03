Francis Ngannou: “Salida del UFC no fue por dinero”

Francis Ngannou reitera que su salida del UFC no fue por dinero. Ngannou es actualmente un agente libre después de no llegar a un acuerdo con UFC sobre un nuevo acuerdo.

Como resultado, renunció a su campeonato de peso completo, y ahora Jon Jones y Ciryl Gane pelearán por el cinturón vacante en el evento estelar de UFC 285 del sábado en T-Mobile Arena.

El presidente de UFC, Dana White, dijo que Ngannou rechazó un trato que lo habría convertido en el peso completo mejor pagado en la historia de UFC, pero Ngannou dijo que sus demandas iban más allá del dinero.

“Obviamente, el dinero es muy importante, pero como dije, la estructura, el enfoque, el término del contrato, lo que viene con el contrato es aún más importante. Así que no revelaré nada, y alguien podría ser más de lo que he rechazado, alguien podría ser menos, pero no me sorprendería. Quiero decir, me emociono por algún contrato que es menos de lo que obtengo, sinceramente.

“Debido a la forma en que está estructurado, veo más valor en ese contrato, que no es financieramente (mejor) pero aún tiene valor para mí como persona. He estado buscando un valor, y creo que es por eso que UFC en algún momento dijo que renunciaría a su derecho a pelear, porque entendieron que en ese momento no se trataría de dinero. Si se trata de dinero, el UFC podría vencer a todos cuando lo deseen, pero se trata de los términos”.

Ngannou confirmó que ha recibido múltiples ofertas desde entonces, pero aún no se ha decidido por una. Dijo que atarse los guantes de boxeo es su principal prioridad, pero también planea competir en MMA nuevamente.

“Prefiero el boxeo. Estoy buscando pelear en el boxeo primero. Tal vez mi segunda pelea sea MMA, pero lo más probable es que primero quiera pelear boxeo”.