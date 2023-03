Francis Ngannou responde a comentarios de Jon Jones

Francis Ngannou abordó la narrativa en curso de él huyendo de una pelea con Jon Jones y si quería pelear con él en el UFC.

Mientras hablaba con Brett Okamoto de ESPN, Ngannou compartió sus pensamientos sobre la victoria por sumisión de ‘Bones’ sobre Ciryl Gane y los comentarios hechos durante su conferencia de prensa posterior a la pelea. Mencionó que no estaba eludiendo al campeón de dos divisiones cuando decidió rechazar la oferta de contrato de la promoción y señaló que estaría dispuesto a pelear con él más de una vez.

“No hay una pelea en la Tierra por la que me echaría atrás, no me importa. Voy allí y pase lo que pase, pasa. Es el deporte. Y definitivamente Jon Jones no es el tipo, quiero decir, él podría ser el mejor peleador de todos los tiempos, pero no es el tipo del que estoy huyendo, no. No es él. Pelearé con Jon Jones dos veces al mes”.

‘The Predator’ también respondió a la idea de evitar una pelea con ‘Bones’ refiriéndose a la conferencia de prensa del presidente de UFC, Dana White, después de que derrotó a Miocic para convertirse en el nuevo campeón de peso completo en UFC 260, diciendo:

“Conocemos a Jon Jones con su drama. Sabes, creo que solo está siendo dramático. Ha estado fuera por cuánto tiempo, ¿tres años o algo así? Y lo he estado llamando [fuera]. Recuerdo incluso después de pelear contra Stipe [Miocic ], Dana dijo que si es él quien mira esa pelea, debería bajar a 185 [lbs]… Pero no me lo tomo en serio.

Hasta que Ngannou firme con otra promoción, seguirá vinculado a Jones ya que la pelea aún es una posibilidad porque es agente libre.