Francis Ngannou rechaza renovación con UFC

Francis Ngannou rechazó una oferta histórica según el presidente de la UFC, Dana White. El sábado, se anunció que la disputa en las negociaciones entre la UFC y su campeón de peso pesado había llegado a su fin. Ngannou rechazó la oferta de la UFC para una renovación de contrato, dijo White, y dejó vacante su título de peso pesado por la oportunidad de convertirse en posiblemente el mayor agente libre en los deportes de combate.

Y según White, Ngannou también dejó mucho dinero sobre la mesa.

“Le ofrecimos a Francis un acuerdo que lo habría convertido en el peso pesado mejor pagado en la historia de la compañía – más que (Brock) Lesnar, más que nadie – y rechazó el trato”, dijo White a los periodistas en la conferencia de prensa posterior a la pelea UFC Fight Night 217.

“Llegamos a este punto, y os lo he dicho antes, si no queréis estar aquí, no tenéis que estar aquí. Creo que Francis está en un momento en el que no quiere correr muchos riesgos. Él siente que está en una buena posición donde puede luchar contra oponentes menores y ganar más dinero. Así que vamos a dejar que lo haga. Vamos a liberarlo por su contrato. Vamos a renunciar a nuestro derecho a igualar, y él puede ir y hacer lo que quiera. En eso estamos”.

Ngannou ahora puede firmar con cualquier otra promoción y oficialmente es un agente libre. El nativo de Camerún aún no ha hablado públicamente sobre la decisión, pero White cree que la tomó queriendo pelear con una oposición menor – y no con el grande de las MMA Jon Jones, quien hará su debut en el peso pesado el 4 de marzo en el UFC 285 en Las Vegas por el título vacante contra el ex campeón interino Ciryl Gane.

Ngannou deja la promoción con mucho impulso. Está en una racha ganadora de seis peleas y no ha perdido desde julio de 2018. Noqueó a Stipe Miocic, el peso pesado más exitoso en la historia de UFC, para convertirse en campeón en marzo de 2021, y luego completó su primera defensa del título cuando superó a Gane en una decisión unánime en UFC 270 en enero de 2022.

El luchador de 36 años ha derrotado a muchos otros nombres notables bajo la bandera de la UFC, como Alistair Overeem, Caín Velásquez, Junior Dos Santos y Curtis Blaydes.