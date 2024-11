Francis Ngannou reacciona al retiro de Stipe Miocic

Francis Ngannou no siente más que admiración por su dos veces oponente Stipe Miocic. Tras su derrota por nocaut en el tercer asalto ante Jon Jones en UFC 309 el sábado, Miocic anunció su retiro del deporte.

El dos veces campeón de peso completo de UFC derrotó a Ngannou en su primer enfrentamiento en UFC 220 en enero de 2018, y en su revancha en UFC 260 en marzo de 2021, Ngannou noqueó brutalmente a Miocic para convertirse en el campeón.

Ngannou envió un mensaje de apoyo y agradecimiento a Miocic en Twitter luego de la última pelea del peleador de 42 años.

“Gracias, campeón [Stipe Miocic] por todo lo que has hecho por nuestro deporte y, sobre todo, por la clase que encarnas y el ejemplo que das. Estoy agradecido por cómo nuestras batallas me han convertido en un mejor luchador; esos momentos me enseñaron más que años en el deporte. Disfruta de tu merecido retiro y te deseo lo mejor para todos tus proyectos futuros”.

La serie entre Miocic y Ngannou termina con una victoria para cada uno. Ngannou pasó a la PFL después de tomar la decisión de dejar la UFC en 2023 y derrotó a Renan Ferreira en la primera ronda en la Batalla de los Gigantes de la PFL en octubre.