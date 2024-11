El campeón de la PFL Francis Ngannou estuvo muy atento a lo que sucedía cuando Jon Jones y Stipe Miocic compartieron finalmente el octágono el pasado fin de semana.

Más de un año después de la fecha original de su pelea, Jones y Miocic se enfrentaron en el prestigioso Madison Square Garden el sábado por la noche, con el primero poniendo su título de peso pesado en juego por primera vez en el UFC 309.

Los que temían una noche difícil en la oficina para el ex campeón, que no competía desde hacía tres años y medio, vieron cómo sus preocupaciones se hacían realidad. Después de un primer asalto difícil en el que fue derribado y golpeado con codos, Miocic fue finalmente acabado en el tercer asalto cuando una brutal patada lateral giratoria al cuerpo lo envió a la lona.

El resultado permitió a Jones añadir una exitosa defensa del peso pesado a su ya ilustre currículum, lo que, como era de esperar, provocó la reacción de un hombre con el que lleva mucho tiempo enfrentado.

Ngannou publicó en X su reacción momentos después de que concluyera el evento principal, y le devolvió el favor repitiendo la frase «Te veo» que Jones publicó en respuesta al debut victorioso del camerunés bajo la bandera de la PFL el mes pasado.

«Jones se veía muy bien ahí fuera el pasado sábado en la noche», escribió Ngannou. «Felicidades Jonny. Te veo (guiño)»

Mientras que un posible enfrentamiento entre Jones y Ngannou parece dispuesto a entrar en el reino de «qué pasaría si» de los enfrentamientos, «The Predator» tuvo un discurso más largo para un hombre con el que se ha tirado al suelo – dos veces.

Tras su derrota en Nueva York, Miocic anunció su retiro, y Ngannou fue uno de los que rindieron homenaje al que fuera dos veces rey de los pesos pesados en las redes sociales.

«Gracias, campeón @stipe miocic, por todo lo que has hecho por nuestro deporte y, sobre todo, por la clase que encarnas y el ejemplo que diste», escribió Ngannou. «Estoy agradecido por cómo nuestras batallas me han formado como un mejor peleador; esos momentos me enseñaron más que años en el deporte. Disfruta de tu bien merecida jubilación y mis mejores deseos para todos tus futuros esfuerzos.»

Miocic se enfrentó al más duro de las MMA dos veces en la UFC, primero superando a Ngannou para convertirse en el primer hombre en derrotarlo en el octágono en UFC 220. Tres años más tarde, la pareja reanudó las hostilidades en el Apex, donde «The Predator» obtuvo su redención y su momento de coronación de manera violenta.