Francis Ngannou excusa a su amigo Kamaru Usman

El ex campeón indiscutible de peso pesado de la UFC, Francis Ngannou, ha revelado que una serie de lesiones sufridas en el período previo a la UFC 286 del pasado fin de semana, impidieron al ex campeón de peso wélter, Kamaru Usman, entrenar “adecuadamente” para su combate de trilogía contra Leon Edwards.

El pasado sábado por la noche, en el UFC 286 celebrado en el o2 Arena, Usman sufrió su segunda derrota consecutiva ante Edwards, natural de Birmingham, por una ajustada decisión mayoritaria.

En agosto del año pasado, en Salt Lake City (Utah), Usman perdió su corona indiscutible y su estatus de número uno de la libra por libra tras caer por nocaut en el quinto asalto ante Edwards en el Vivint Arena.

En cuanto a Francis Ngannou, el ex titular indiscutible del peso pesado fue despojado de su condición de campeón de la división en enero de este año, así como expulsado de la organización después de que sus obligaciones contractuales con la UFC terminaran en diciembre del año pasado.

Francis Ngannou habla del campamento de Kamaru Usman antes del UFC 286. Ngannou, amigo íntimo del ex campeón africano Usman, reflexionó en su canal oficial de YouTube sobre la derrota del nativo de Auchi ante Edwards, alegando que el primero no pudo entrenar lo suficiente para su trilogía, después de sufrir lesiones.

“Por lo general, cuando las personas son noqueadas, no regresan a la pelea“, dijo Francis Ngannou después de UFC 286. “Al igual, que será como tambaleante, él (Kamaru Usman) estaba allí antes del pasado sábado en la noche, que es como un montón de paso atrás. Sé que no entrenó [para la pelea] – no tuvo que entrenar adecuadamente debido a un montón de lesiones, pero él estaba allí.”

Con la oportunidad de luchar contra Edwards por cuarta vez en el futuro, Usman ha recibido una oferta para volver al título del peso welter de Stephen Thompson, ex aspirante al bicampeonato de la división, quien admitió que consideraría la posibilidad de luchar contra el nigeriano, ya que él mismo tiene como objetivo volver al octágono en julio.