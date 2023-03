Francis Ngannou: El dinero es importante, pero…

Francis Ngannou es actualmente un agente libre después de separarse recientemente de la UFC y dejar vacante su título de peso pesado.

Inmediatamente después de la salida de Ngannou de la UFC, Dana White afirmó que “The Predator” rechazó un contrato récord. El ex campeón de los pesos pesados de la UFC aclaró recientemente que las decisiones de su carrera no estarán influidas únicamente por el dinero.

Ngannou afirma que podría estar entusiasmado por un acuerdo con otra promoción que sea económicamente menos lucrativa pero que le valore más como persona que el acuerdo de la UFC. El peleador de 35 años le dijo a Mike Bohn de MMA Junkie:

“El dinero es muy importante, obviamente, pero como he dicho, la estructura, el enfoque, la duración del contrato… es aún más importante. Así que no voy a revelar nada y alguien podría ser más de lo que he rechazado, alguien podría ser menos, pero no me sorprendería [si], quiero decir que me emociono con un contrato que es menos de lo que obtengo. Porque, sinceramente, veo más valor en ese contrato que no es financieramente [superior] pero que sigue teniendo valor para mí como persona. He estado buscando un valor, ya sabes”.

Francis Ngannou está siendo cortejado por todas las promociones de MMA del mundo mientras planea una super pelea de boxeo. El Depredador” ha revelado recientemente que regresará a las MMA, pero no antes de un combate de boxeo.