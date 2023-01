Francis Ngannou detalla ruptura con Dana White

El ex campeón de peso completo de UFC, Francis Ngannou, cree que su pelea con el presidente de UFC, Dana White , se debe a su deseo de controlar su contrato.

Cinco años antes de que terminara su contrato con UFC para convertirse en el agente libre de más alto perfil del deporte, Ngannou dijo que se estaba preparando para pelear por el cinturón de UFC contra Stipe Miocic cuando chocó con White.

“Fue antes de la pelea de Stipe, porque negocié. Mi último contrato se negoció en ese momento. Me tomó casi tres años descubrir cuál era el problema, pero creo que el problema se debió a que durante las negociaciones le dije algo a Dana White.

“Completamente [cometí un] error. No sabía a qué me refería en ese momento, pero creo que se sintió amenazado por eso cuando dije: ‘No importa, podemos hacer un trato para esta pelea, solo nos enfocamos en la pelea de Stipe’, porque yo estaba haciendo ese trato como seis semanas antes de la pelea, y me estaban presionando, y ni siquiera tuve tiempo de encontrar un gerente. Entonces digo, ‘Está bien, lo haré por mi cuenta’. Y luego, sentado allí con él, dije: ‘Concentrémonos en este’. Podemos negociar después de cada pelea.

“Creo que eso fue lo que le dije a Dana, y no deberías decirle algo así a alguien como Dana White”.

Cuando se conocieron, Ngannou dijo que habló de sí mismo de una manera que White encontró entrañable. Pero cuando hizo referencia a su primera interacción más tarde cuando las negociaciones del contrato se estancaron, White había reinterpretado su comportamiento.

“Conocí a Dana por primera vez en Denver con [la pelea de Andrei] Arlovski [en 2017]. Ni siquiera podía hablar inglés correctamente. Pero traté de decirle a Dana: ‘Cuando obtenga el cinturón, me gustaría ir a Francia en el avión privado’. Y él dijo: ‘Lo entiendes, amigo’. En ese momento, Dana era todo Francis.

“Entonces, cuando iba a pelear contra Stipe, creo que en la semana de la pelea, lo vi, pero ya estaba enojado. Yo no lo sabía, pero él ya estaba enojado. Entonces le dije: ‘Prepara ese jet, hombre’, que es de lo que hablamos. Fue una promesa”.

“Entonces, cuando dice, [quiere decir] ‘Prepare ese avión’, consiga ese avión del que hablamos. No veo ningún ego en eso. Eso no podría ser un problema. Eso no fue un problema. Eso fue una excusa.

Ngannou perdió su primera oportunidad por el título contra Miocic, asfixiado por la lucha del campeón defensor. Luego perdió ante Derrick Lewis en una siesta sin acción que White criticó de inmediato. Entre las críticas del ejecutivo de UFC estaba la afirmación de que el ego de Ngannou se había salido de control.