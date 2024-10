Francis Ngannou: «Dana White no puede soportar que haya perdido todo»

Francis Ngannou respondió a los comentarios de Dana White sobre su salida de la UFC después de 2023. Ngannou, quien dejó vacante su título de peso completo para explorar la agencia libre, consiguió enfrentamientos muy lucrativos contra los íconos del boxeo Tyson Fury y Anthony Joshua.

En su regreso a las MMA, el ex campeón de peso completo de la UFC logró un final decisivo sobre Renan Ferreira en PFL: Battle of the Giants. A principios de esta semana, White sugirió que los incentivos financieros impulsaron las recientes decisiones profesionales de Ngannou. White compartió que incluso consideró liberar a Ngannou después de sufrir derrotas consecutivas ante Stipe Miocic y Derrick Lewis en 2018.

En una entrevista reciente, Ngannou abordó los comentarios de White y expresó su confusión sobre por qué White sigue criticándolo.

“Independientemente de todo lo que sucedió, no me importa. Salí, peleé, tuve una buena pelea por la memoria de mi hijo, pero el tipo no puede soportarlo… No sé cuál es su problema. Puede inventar todo como quiera. Ese es su problema. Creo que necesita hacer las paces consigo mismo”.

Ngannou explicó su punto de vista y añadió:

“Podría haber dicho simplemente: ‘No llegamos a un acuerdo. No pudimos llegar a un acuerdo, pero buena suerte para él’. Eso es todo, ¿sabes? Bien por él, y continuaremos con nuestras vidas. ¿Cuál es el problema aquí? Creo que el problema es que no puede manejar esta pérdida”.

Ngannou cree que a White le cuesta aceptar cómo sucedieron las cosas e incluso se pregunta si White desea verlo fracasar en el nuevo capítulo de su carrera. Por su parte, Ngannou está comprometido a centrarse en su propio camino a seguir.

“Dana ha perdido en esta situación, y lo único que no puede soportarlo. Hermano, lo gané todo. Ahora he ganado más dinero del que hubiera ganado en la UFC. Diría que tal vez el doble de lo que podría haber ganado en toda mi carrera en la UFC si hubiera continuado allí. No estoy diciendo solo desde el momento en que dejé de pelear. De cualquier manera, incluso si hubiera ganado menos, si no estoy ganando tanto como podría haber ganado en la UFC, ese sería mi problema. ¿Por qué está tan enojado porque no gano tanto dinero? Vamos, hombre, vive tu vida”.