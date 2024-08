La ex de ECW «The Queen Of Extreme» Francine está disfrutando con Dominik Mysterio, Rhea Ripley y Liv Morgan. La historia de tres -sin olvidar a The Judgment Day– dio un vuelco recientemente cuando «Dirty» traicionó a su hasta ahora «Mami» para unirse a la Campeona Mundial, a la que ayudó a defender el título en SummerSlam, para posteriormente esta juntarse a la facción que no solo expulsó a la ex monarca sino también a Damian Priest, quien perdió el Campeonato Mundial de Peso Completo en el mismo evento premium a causa de la traición de Finn Bálor. ¿Quién no está pasándola en grande?, sería la pregunta.

Embed from Getty Images

► Los elogios de Francine

Leamos las recientes declaraciones de la ex luchadora y manager durante su entrevista en el pódcast Eyes Up Here acerca de lo que las Suiperestrellas de WWE han estado haciendo en los últimos meses, en especial desde que Liv regresara para emprender su «Revenge Tour», el cual ha acabado completando ya que, como ella misma prometió, le quitó todo a Rhea. Por cierto, ya se ha anunciado el primer combate en el que esta y Priest se unirán contra sus ex amigos.

«Me pareció que Dominik interpretó bien su papel y piénsalo; es difícil cuando tienes un dúo donde aplauden a uno y abuchean al otro, ¿entonces qué vas a hacer? Tienes que volver rudo a ese tipo. Rhea es una favorita del público. Dom la estaba perjudicando. Aunque vi el spoiler, podía verlo venir desde lejos. Piénsalo. Es difícil, solo porque me gustó la trama, me gustó el avance, y quiero ver hacia dónde va esto. Creo que fue un combate de cuatro estrellas. Lo disfruté como fanática. Fue bastante bueno. Si logras sorprenderme, me gusta.»

Embed from Getty Images

¿Estás de acuerdo con Francine?