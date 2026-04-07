5 grandes promesas de WWE que nunca se cumplieron

En WWE, el camino hacia el estrellato está lleno de factores que van más allá del talento. A lo largo de los años hemos visto a luchadores que lo tenían todo para convertirse en grandes Superestrellas: físico, carisma, apoyo del público e incluso el respaldo de la empresa. Sin embargo, por decisiones creativas, problemas personales o simplemente porque algo no terminó de encajar, sus carreras tomaron un rumbo muy diferente al esperado. En esta ocasión repasamos algunos de los mayores fracasos de WWE que, en su momento, parecían destinados a lo más alto.

► Prometían ser grandes… y terminaron fracasando

Sin Cara: El fallido nuevo Rey Mysterio

La llegada del luchador mexicano Místico a la WWE bajo el nombre de Sin Cara generó una enorme expectación en 2011. La compañía estadounidense buscaba una nueva estrella internacional que pudiera conectar con el público latino, una suerte de nueva versión del inmortal Rey Mysterio, pero la realidad fue muy distinta. Las dificultades de adaptación que enfrentó el enmascarado de Cuauhtémoc hasta su salida en 2014 marcaron negativamente dicha oportunidad de convertirse algún día en la leyenda que es en el Consejo Mundial de Lucha Libre en particular y en la lucha libre de su país natal en general. Hoy, promotoras como AEW gozan de su talento en Estados Unidos.

Velveteen Dream: de joya de NXT a completa desaparición

Durante su etapa en NXT (2015-2021), Velveteen Dream era uno de los talentos más completos de WWE. Tenía un personaje interesante, carisma natural y una presencia en el ring que lo hacía destacar por encima de muchos; en sus tiempos, compartía luchas y shows con Shinsuke Nakamura, Aleister Black, Adam Cole o Ricochet). Todo apuntaba a que, tarde o temprano, daría el salto al elenco principal. Sin embargo, su carrera se vino abajo de forma abrupta debido a diversas polémicas fuera del cuadrilátero. Lo que parecía una apuesta segura terminó convirtiéndose en uno de los casos más claros de talento desperdiciado. En la actualidad, lucha en la independiente MCW Pro Wrestling.

Ryback: El momento que nunca llegó

Hubo un tiempo en el que Ryback era uno de los luchadores protagonistas de WWE. Su racha de victorias, su dominio en el ring y el apoyo del público con el “Feed Me More” hacían pensar que estaba destinado a los títulos mundiales. Pero cuando llegó el momento de dar el salto definitivo, la compañía frenó su impulso con decisiones que diluyeron su personaje provocadas por el errático comportamiento del siempre controvertido Ryback tanto dentro como fuera de los programas. A partir de ahí, nunca volvió a recuperar ese aura inicial que lo había convertido en una amenaza creíble y que lo llevó a tener rivalidades con John Cena o CM Punk. En el presente, no sin problemas de lesiones, Ryback está retirado.

Lars Sullivan: Un empuje sin respuesta

Si hablamos de Ryback es fácil pensar en Lars Sullivan, a quien la WWE presentó e impulsó en un primer momento de manera similar. No obstante, Sullivan se quedaría muy lejos del «Big Guy». Mucho más de otros luchadores grandes a quienes siempre se le han buscado nuevas versiones (estando estos dos mencionados entre todos los que fallaron persiguiendo esa meta) como eran The Big Show y Mark Henry. Los motivos de la caída de Sullivan fueron varios, desde problemas personales para afrontar el éxito hasta la falta de conexión con el público, un personaje que más allá de lo obvio no decía nada, la imposibilidad de hablar con el micrófono, también el nulo talento luchístico y alguna que otra polémica. Como Ryback, hoy está retirado.

Mr. Kennedy: La oportunidad que se escapó

Mr. Kennedy tenía algo que no todas las Superestrellas WWE poseen: una conexión especial con el público y una habilidad destacada para las promos. La compañía confió en él hasta el punto de incluirlo en historias importantes, darle el maletín de Money in the Bank (que le quitaron poco después, todo hay que decirlo), pero las lesiones y los problemas internos -siempre nos acordamos de aquella lucha de equipos donde accidentalmente lastimó a Randy Orton y que pudo ser la gota que colmó el vaso para su salida- terminaron afectando su posición dentro de la empresa. Poco a poco fue perdiendo protagonismo hasta salir de WWE sin haber alcanzado el nivel que prometía.