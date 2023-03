En el 2019, WWE dio un paso muy importante en la venta de sus derechos televisivos de SmackDown al suscribir un acuerdo histórico de 205 millones anuales con la cadena FOX Sports, para transmitir todos los viernes SmackDown. El acuerdo es de cinco años que durará hasta 2024, y si bien Smackdown ha logrado mantener constantemente un número de audiencia decente, el acuerdo no ha sido bueno para FOX en términos financieros y una renovación bajo los mismos términos podría no suceder, de acuerdo a un informe suscrito por varios analistas de Wells Fargo Securities.

A principios de este año, Vince McMahon regresó a la WWE y posteriormente se unió a la Junta Directiva, con el objetivo de concretar una posible venta de la compañía y buscar maximizar los nuevos acuerdos televisivos para sus programas insignia, Raw y SmackDown.

Dicho esto, Lachlan Murdoch, el CEO de FOX, se refirió a este tema durante una conferencia de inversores de Morgan Stanley este jueves, revelando que las partes no han iniciado conversaciones sobre otro acuerdo de derechos de medios para Friday Night Smackdown. Murdoch también expresó la esperanza de que si alguna vez se vende WWE, el equipo de administración actual permanezca en su lugar, lo cual facilitaría las conversaciones.

Lo indicado fue citado por Brandon Thurston, de Wrestlenomics, en su cuenta de Twitter:

Fox CEO Lachlan Murdoch on possible rights renewal for $WWE Smackdown, at the Morgan Stanley TMT conference today. $FOXA

"We haven't engaged with them on the rights yet. We're ready to engage with them when they ask." pic.twitter.com/HRsHkhzyir

— Brandon Thurston (@BrandonThurston) March 9, 2023