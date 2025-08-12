Foto viral de Nikki Bella: «No me sentí incómoda»

Durante el fin de semana de SummerSlam, Nikki Bella protagonizó un meet and greet con sus fanáticos y con uno de ellos se tomó una foto que se hizo viral posando como si de una pareja se tratase.

WWE fan Brian has been waiting for this moment since he was seven years old and at a SummerSlam meet and greet, his dream finally came true. 🥹 He even convinced Nikki Bella to recreate the pose with him 😭 He was confident enough to ask! #concent 💯#WWE #Funny @brianlemaa17 pic.twitter.com/eBFOQ2tamp — Rolling With The Punches by Natalie Loureda (@rwtpshow) August 3, 2025

► La foto viral

Mientras hablaba recientemente en el Nikki & Brie Show, la miembro del Salón de la Fama de WWE explicó dicho momento:

«Sí siento que, de ahora en adelante, va a tener que haber una regla de ‘nada de pose de graduación’, después de esta foto. Diré que él tenía una historia increíble. Me pidió muy amablemente hacer una foto de graduación. Lo he hecho muchas veces. No sentí nada… no fue como… nunca se sintió inapropiado. No se sintió como se ve en la foto. Creo que fue su postura. Siento que fue su postura. Mis pantalones estaban un poco holgados y sobresalían. Ya saben cómo a veces las fotos se distorsionan. Honestamente, creo que eso fue lo que pasó. Sería honesta y literalmente iría directo con mi representante: ‘Oye, eso fue muy inapropiado, sentí algo’. No tuve eso en absoluto. A menos que me haya engañado, pero él tenía una historia muy dulce. Nos ha visto desde el primer día. Fue muy amable. Vi que la publicación tenía como 1000 comentarios y pensé: ‘Ni siquiera me voy a involucrar en esto’. Cuando vi la foto, tuve que volver atrás y preguntarme: ‘¿Alguna vez sentí que me trataron de forma inapropiada? ¿Sentí algo?’ Habría hablado. Esa foto está más distorsionada de lo que realmente fue. Eso puede pasar. Siento que ahora, después de esto, lección aprendida. Hago muchas fotos de graduación con la gente y ahora será un no.»