La víspera de Navidad de este año llegó con noticias desafortunadas: la muerte de la leyenda de MMA Stephan Bonnar .

A lo largo de los días, muchos fanáticos, luchadores y personas de la comunidad de MMA rindieron homenaje y respeto en línea al finalista de la temporada 1 de la serie de telerrealidad «The Ultimate Fighter». Pero un nombre, y el más vinculado a Bonnar, se mantuvo en silencio hasta ahora.

El ex campeón de peso semicompleto de UFC y ganador de “TUF 1”, Forrest Griffin , acudió a Twitter el miércoles para compartir algunas palabras sobre el fallecimiento de su dos veces oponente.

Stephan was a lot of things: He was always the most interesting person in the room, he had the biggest heart and most importantly, he was my friend. I always loved it that people got excited when they found out we were really friends. I’ll always miss you, brother. https://t.co/lXuMgRgaJV

