Forbidden Door: Mercedes Moné venció a Maya World

Esta noche, en la décima lucha del PPV AEW Forbidden Door 2026, vimos cómo Mercedes Moné se coronó bicampeona del Torneo Femenil Copa Fundación Owen Hart tras una épica batalla de cinco estrellas ante Maya World.

► Momentos clave

En una final dramática y de una calidad técnica sobresaliente, Mercedes Moné hizo historia al ganar el Torneo de la Fundación Owen Hart por segundo año consecutivo tras someter a una inspirada Maya World, quien se consolidó como una de las grandes realidades de la división.

Maya World, quien ingresó al torneo sustituyendo a la lesionada Sareee, saltó al ring respaldada por el público y desató una auténtica tormenta ofensiva. Con una velocidad impecable, castigó a Moné con azotes, súplexes y un vistoso vuelo suicida que dejó a la favorita en aprietos.

«The CEO» tuvo que recurrir a su colmillo para frenar el ritmo, castigando a Maya con una implacable combinación de Meteoras en la ceja del ring y en el suelo de ringside. De regreso al cuadrilátero, Moné mantuvo el dominio aplicando un Backstabber y una estaca india, mermando el físico de la retadora.

El combate escaló a un nivel frenético con cánticos divididos de «Let’s go Maya! C-E-O!» resonando en toda la arena: Maya reaccionó con un DDT giratorio con rebote en las cuerdas y un Shining Wizard.

Moné contestó con la serie de súplex Three Amigos, pero falló una plancha al recibir las rodillas de Maya. Maya World sorprendió ejecutando un brutal Powerbomb desde la ceja del ring hacia el piso de ringside, seguido de un impecable Asai Moonsault.

De vuelta en el ring, Maya conectó un Swanton Bomb y un Moonsault, pero Moné sobrevivió milagrosamente al conteo. En un momento de pura genialidad, Maya amarró a Mercedes con su propia llave de rendición, el Statement Maker, obligando a la campeona a revertir el castigo con puras transiciones a ras de lona.

En los segundos finales, ambas gladiadoras intercambiaron amarres y coberturas por instinto. Durante un veloz juego de cuerdas, Maya cargó a su oponente, pero Mercedes Moné tiró de reflejos y la interceptó en el aire con un fulminante Backstabber. Sin perder un solo segundo, Moné apretó el candado con su Statement Maker definitivo, obligando a Maya World a rendirse en medio del drama.

Calificación de la lucha: ★★★★★