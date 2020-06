Florida pasa a la Fase 2: ¿WWE y AEW podrán contar ya con público?

El pasado 1 de mayo saltó la noticia de que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, había dado luz verde a la asistencia de público a eventos con un máximo del 25% de aforo, a fin de reactivar la economía del lugar, lo que permitiría a WWE y AEW reabrirse al público. Sin embargo, parece que sólo fue una "sugerencia" de cara a las siguientes semanas, según aclaró el periodista Reece Kelley Graham.

For further context...



The policy of allowing sporting events at 25% capacity IS NOT part of DeSantis' newly signed Executive Order, effective May 4: https://t.co/WXDKpCaWhq



This is only a "Phase 1" suggestion from DeSantis' Re-Open Florida Task Force: https://t.co/fBPrVnjfXD https://t.co/fm028pt05z