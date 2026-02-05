Flip Gordon vuela alto y conquista el Reyes del Aire 2026

El Consejo Mundial de Lucha Libre celebró una nueva edición del tradicional torneo Reyes del Aire en el Martes de Arena México, donde rudos y técnicos chocaron en un torneo cibernético que privilegió la velocidad, el riesgo y la creatividad sobre el encordado.

Desde los primeros minutos, los participantes ofrecieron una exhibición de lances y castigos de fuertes. Conforme avanzó el combate, las eliminaciones fueron reduciendo el panorama hasta dejar claro que solo los más resistentes tendrían oportunidad de aspirar a la corona.

► Momentos claves

La batalla entró en su punto más alto cuando los últimos cuatro sobrevivientes —Bárbaro Cavernario, Yutani, Flip Gordon y Máscara Dorada— protagonizaron un cierre cargado de drama, con los rudos intentando imponerse mediante el trabajo en equipo.

El tramo final fue una guerra de estrategias. Cavernario y Yutani aprovecharon su superioridad numérica momentánea para castigar a los técnicos, intentando apagar el dinamismo de Gordon y la agilidad de Máscara Dorada. La resistencia del estadounidense fue determinante para mantenerse con vida en el torneo.

Tras la caída de Máscara Dorada, Gordon tuvo que redoblar esfuerzos ante dos rivales peligrosos. La eliminación de Cavernario cambió el rumbo del combate y dejó servido un mano a mano que mantuvo al público al filo de la butaca.

Después de casi 40 minutos de acción ininterrumpida, Flip Gordon encontró la apertura definitiva para vencer a Yutani y proclamarse Rey del Aire 2026, firmando una de las victorias más importantes de su paso por la Arena México.

► Participantes del torneo y orden de eliminación

► ¿Qué pasará ahora?

El triunfo de Flip Gordon es un gran triunfo para el luchador estadounidense dentro del CMLL, aunque habrá que ver si sabe aprovechar el momento anímico.