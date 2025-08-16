Flip Gordon fue intervenido quirúrgicamente

El luchador estadounidense del Consejo Mundial de Lucha Libre y actual Campeón Mundial Histórico de Peso Medio, Flip Gordon, fue sometido a una cirugía.

► Flip Gordon tuvo una operación quirúrgica exitosa

Fue el 1 de agosto, cuando en el curso de la lucha especial del Viernes Espectacular de Arena México, Flip Gordon se lesionó la rodilla. El luchador participó en una lucha por equipos al lado de Capitán Suicida y Star Jr, enfrentándo a Douki y los Demonios Samurais (Okumura y Yutani).

Dada la intensidad de las acciones, Gordon sufrió una ruptura del tendón rotuliano de la rodilla derecha, que le impidió continuar en el combate y abandonó el ring en camilla, dejando a su equipo en desventaja, lo que ocasionó que a la postre terminaran cayendo ante la tercia japonesa.

Flip Gordon manifestó en sus redes sociales que se sometió una cirugía para que se le reconstruyera el tendón roto, especificando que es la primera intervención quirúrgica a la que se somete en su vida.

Flip Gordon manifestó al respecto de su cirugia:

Después de unos días de compartir noticias increíbles, lamentablemente ahora tengo que compartir algunas noticias difíciles. El tendón rotuliano de mi rodilla derecha se rompió a mitad de un encuentro y literalmente explotó. Después me operaron por primera vez en mi vida… y afortunadamente, fue un éxito. Estoy más que agradecido con el CMLL por hacer todo lo posible para garantizar que recibiera atención inmediata, y con el increíble equipo médico que hicieron posible esta cirugía. El camino hacia la recuperación comienza ahora…

Cabe mencionar que la recuperación de una lesión de esta naturaleza puede tardar de varios meses a un año, dependiendo de la gravedad de la rotura y del tratamiento recibido. La cicatrización del tendón puede tardar de 6 a 12 semanas, y la vuelta a actividades normales, incluyendo deportes, puede llevar entre 6 y 12 meses.

El CMLL no se ha manifestado respecto al título que Gordon posee, pero es poco probable que puedan declararlo vacante ya que muchos de sus campeonatos no se exponen de forma frecuente. Flip Gordon lleva 274 días como monarca con tres defensas exitosas. Recientemente se reveló que el luchador estadounidense firmó un contrato multianual con el CMLL.