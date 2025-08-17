Flammer mantiene el Reina de Reinas AAA

Flammer logró retener el Campeonato Reina de Reinas AAA ante dos rivales de gran trayectoria: Faby Apache y Natalya. Desde el primer campanazo, la acción se desarrolló a un ritmo vertiginoso, dejando claro que la lucha sería todo un desafío para la campeona.

La jornada también marcó la primera aparición del Hijo del Tirantes como réferi en Triplemanía XXXIII, quien mostró un comportamiento parcial que enfureció a los aficionados, especialmente al contar lentamente los intentos de Faby Apache por la victoria. A pesar de la desventaja, Flammer se mantuvo firme frente a los ataques combinados de sus contrincantes, respondiendo con un doble lazo al cuello que dejó momentáneamente fuera de combate a ambas.

Natalya, conocida por su técnica, aplicó su famoso Sharpshooter, mientras que Faby Apache respondió con un Michinoku Driver sobre Natalya, evidenciando que ninguna de las retadoras estaba dispuesta a ceder terreno.

Sin embargo, Flammer encontró el instante justo para sorprender a Faby y llevarla a la lona con un planchado que le permitió mantener su cetro, pese a las controversias y los múltiples candados y llaves aplicadas durante la contienda. Con esta victoria, Flammer reafirma su posición como la reina indiscutible de AAA.

Al final, Faby y Natalya se enfrentaron a golpes, lo que deja abierta la posibilidad de una lucha mano a mano en el futuro.