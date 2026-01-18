Flammer derrota a Lady Shani con ayuda de las Tóxicas

Las damas fueron protagonistas en el primer evento de AAA transmitido por Fox One, con la actual Reina de Reinas, Flammer, acompañada de Hiedra y Maravilla se presentó medirse a una de las figuras más representativas de la empresa en los últimos años: Lady Shani.

El combate fue planteado como un escaparate para la división femenil dentro de esta nueva etapa mediática, pero desde el inicio quedó claro que la intensidad sería protagonista. Flammer tomó el control en los primeros minutos, imponiendo ritmo y castigo, mientras Shani buscaba espacios para mostrar su técnica y experiencia.

Lady Shani logró reaccionar con recursos a ras de lona, incluyendo una vistosa rueca invertida que terminó en horqueta, provocando la ovación del público. Sin embargo, las distracciones en ringside comenzaron a inclinar la balanza, con intentos de intervención que rompieron el equilibrio del duelo.

► Momentos claves

Cuando Hiedra intentó intervenir, Lola Vice apareció para detenerla. No obstante, el réferi Piero se distrajo y, en ese instante, Maravilla jaló las piernas de Lady Shani, dejándola vulnerable para que Flammer la derribara en el esquinero y la rematara, sellando la victoria del equipo rudo.

► ¿Qué pasará ahora?

Flammer sale fortalecida como Reina de Reinas en esta nueva etapa de AAA, mientras que Lady Shani, pese a la derrota, se mantiene como una de las rivales naturales para futuros choques titulares dentro de la división femenil.