Fiziev critica a Hooker y cuestiona su posicion en el ranking

Rafael Fiziev ya tiene en mente a su próximo oponente, y es uno que muchos fanáticos probablemente apoyarían.

Fiziev desafió a su compañero veterano Dan Hooker tras su última victoria en el octágono. Fiziev derrotó a Ignacio Bahamondes por decisión unánime en el evento coestelar del UFC on ABC 8 del sábado en Bakú, Azerbaiyán. Al boxeador de 32 años le gustó el tipo de pelea que tuvo con Bahamondes, siendo el peleador más bajo, y le gustaría repetirla en su próxima pelea con Hooker.

Además del enfrentamiento estilístico, Fiziev también quiere pelear con Hooker debido a su prestigio en la promotora. Hooker actualmente ocupa el puesto número 6 en el ranking oficial de peso ligero de la UFC, un puesto que Fiziev ocupó antes de su racha de tres derrotas, la cual rompió el sábado.

«Es un hombre. Es un hombre. ¿Cuántas peleas locas tiene ahí?. Se merece otra pelea loca. Ya tiene un lugar en el ranking. No me lo creo. Cuando perdí contra (Mateusz) Gamrot, no perdí ese lugar, en realidad. Fue una lesión. Así que quiero recuperar este lugar que tiene ahora, si me parece bien».