La exSuperestrella de la WWE Ted DiBiase Jr. lleva años inmerso en un juicio federal acusado de fraude y malversación de fondos por valor de millones de dólares, entre otros cargos.

► Fiscal describe a Ted DiBiase Jr. como «estafador»

De poco a poco vamos obteniendo novedades y si bien la anterior fue hace unos cuantos meses la última es absolutamente reciente y la tenemos gracias a nuestros compañeros de 16 WAPT News Jackson.

“Los fiscales dijeron al jurado en sus alegatos iniciales que el verdadero villano de esta investigación es John Davis, el exdirector del Departamento de Servicios Humanos del estado, descrito como un hombre solitario, de mediana edad y sin amigos, que se obsesionó con la cuasi celebridad de los hermanos DiBiase, incluido Ted DiBiase Jr.”

“Según la acusación, Ted DiBiase Jr. habría malversado cerca de 2,9 millones de dólares en fondos federales de asistencia social del estado de Misisipi.”

“Un fiscal federal adjunto describió ante el jurado a Ted DiBiase Jr. como un estafador codicioso que se aprovechó de la gente para financiar un estilo de vida lujoso.”

“Los fiscales sostienen que DiBiase utilizó el dinero para comprar coches, un barco, irse de vacaciones, crear una cuenta de inversión de 700.000 dólares y adquirir una vivienda de 1,5 millones de dólares en la urbanización Reunion, en el condado de Madison, en lugar de destinarlo a los programas sociales para los que estaba previsto.”