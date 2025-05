Fiorot no está impresionada con el título de Shevchenko

Manon Fiorot respeta lo que Valentina Shevchenko ha logrado en su carrera, pero siente que ella (y el resto de la división de peso mosca de UFC) la han alcanzado.

Fiorot reta a Shevchenko por el título de peso mosca en el evento coestelar de UFC 315 este sábado en Montreal. «La Bestia» ha ganado sus siete peleas en UFC y posiblemente ha sido la principal contendiente en las 125 libras durante más de un año, pero tuvo que esperar a que concluyera la trilogía de Shevchenko con Alexa Grasso .

Shevchenko recuperó el título con una victoria por decisión dominante sobre Grasso en el UFC 306 el pasado septiembre. Le preguntaron a Fiorot si la actuación de Shevchenko en esa pelea la impresionó.

«No, para ser honesto, no me impresionó su actuación. Para mí, fue solo cuestión de esperar, y ganó la pelea, pero no veo muchas [cosas buenas] ni cosas así. Definitivamente, para mí, no fue una buena actuación…

Definitivamente creo que quiere derribarme, pero estoy entrenada para eso y [lo viste] en mi última pelea contra [Erin] Blanchfield. Así que puedo luchar y tener una [defensa de lucha libre de alto nivel]».