Finney reacciona a su debut en UFC: «Pensé que lo había arruinado todo»

Asegurar la victoria en su debut en la UFC es el sueño de cualquier peleador, pero el invicto Torrez Finney tiene que enfrentarse a una reacción de pesadilla a su actuación.

Tras tres victorias en la Contender Series de Dana White, Finney (11-0 MMA, 1-0 UFC) finalmente tuvo la oportunidad de competir en la UFC. Su primera victoria por decisión dividida contra Robert Valentin es una que quiere dejar atrás cuanto antes.

“ Prefiero una victoria fea que una derrota positiva…Primero, teníamos mucha confianza en mi zona, obviamente, al llegar al suelo. Sentí que era mejor grappler, sin duda. Él hizo algunas cosas mejor de lo que esperaba en ciertas situaciones, pero también perdí muchas oportunidades en el suelo, y no las aproveché. Hay muchas cosas en las que tengo que mejorar. Creo que le di demasiada confianza en ciertas áreas, y no ejecuté bien”.

Desde el punto de vista del grappling, Finney logró poner a Valentin (10-5 MMA, 0-2 UFC) donde quería al principio de la pelea con un par de azotes y derribos fáciles. Sin embargo, una vez que la pelea llegó a la lona, ​​Finney no pudo hacer nada más que sujetar a su oponente.

En 15 minutos, Finney solo conectó cuatro golpes significativos, un récord para la menor cantidad de golpes en una decisión de tres asaltos. El daño fue tan leve que el juez disidente, Tony Weeks, le dio la victoria a Valentin en los tres asaltos, a pesar de haber sido inmovilizado la mayor parte del combate.

Finney no está seguro de qué le impidió desplegar más ofensiva en posiciones dominantes. Dice que su objetivo siempre es conseguir un final, pero ya sea por el nerviosismo de su debut en la UFC o por algún otro factor, Finney asegura que volverá a trabajar para mejorar en su próxima pelea.

“Fue una actuación extraña. Fue un fracaso, en mi opinión. Ya sabes, pasa. No voy a mentir, me siento genial. Es la mejor sensación que he tenido antes de una pelea, pero fue un fracaso. Me sentí mucho peor antes de una pelea, y he tenido una actuación increíble… Esta noche fue una de esas noches.

Como dije, lo principal es ganar, pero solo tengo que crecer. Llevo peleando desde octubre de 2020. Mi entrenador me acaba de decir: en menos de cinco años, ya estás en la UFC y con una victoria. ¡Toma eso! Hay que seguir adelante, pero tenemos que crecer a partir de ahí.