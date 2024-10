Finn Bálor y JD McDonagh vencieron en el 10.º aniversario de OTT

WWE nunca ofrece una colaboración a cambio de nada. Y aunque seguramente ya haya hecho «scouting» de algún talento habitual de Over The Top Wrestling (OTT), las implicaciones competitivas de Finn Bálor y JD McDonagh ayer en el show de aniversario de la casa irlandesa fueron una suerte de regalo para esta y para sus seguidores.

Además, tal cesión de Bálor y McDonagh se produce en un momento de auténtico resurgir del pancracio europeo, asegurándose pues WWE bastantes miradas. OTT era años atrás la «indie» más importante del mundo, y aunque por ahora no ha recuperado aquel estatus, constituye, cuanto menos, una de las tres promotoras del archipiélago que mayor cantidad de fans atrae, junto con RevPro y PROGRESS.

Pero si este «crossover» ha beneficiado a alguien, es a Sean «Maxer» Guinness y Matthew «Bullet» Smyth, rivales anoche de Bálor y McDonagh. Los actuales Campeones de Parejas OTT e integrantes de The Social Elite seguro lamentarían muy poco su derrota ante «The Prinxe» y «The Irish Ace». Guinnes y Smyth ofrecieron las actuaciones de sus vidas, propiciando un gran duelo de duplas como estelar que entusiasmó a los presentes que abarrotaban el National Stadium de Dublín.

Este OTT Tenth Year Anniversary contuvo, aparte del mediático estelar, otros encuentros destacables. Seguidamente, los resultados completos del show.

Finn Balor tags in at @OTT_wrestling in Dublin – Magic 🙌🏻 pic.twitter.com/DCW90rqutR