En la más reciente edición de Raw, vimos cómo Finn Bálor y JD McDonagh de The Judgment Day lograron vencer a Xavier Woods y Kofi Kingsotn de The New Day, para consagrarse como los NUEVOS Campeones Mundiales de Parejas WWE.

Finn Bálor y Kofi Kingston iniciaron el combate con una rápida secuencia de ida y vuelta. Bálor llevó a Kingston a la esquina y le dio el relevo a JD McDonagh, quien aplicó un candado al tobillo, varios puñetazos al abdomen y una botaza directa al torso.

► Así fue como Finn Bálor y JD McDonagh se consagraron Campeones Mundiales de Parejas WWE

Xavier Woods relevó a su compañero y castigó a McDonagh, aunque este logró conectar una plancha cruzada desde la tercera cuerda. Cuando intentó darle el relevo a Bálor, Kingston lo bajó de la ceja del ring para impedírselo, luego entró al cuadrilátero y continuó el castigo. Woods volvió al relevo y conectó una superkick seguida de un machetazo al pecho.

Bálor y Kingston tomaron los relevos, y Bálor desató una ofensiva con múltiples pisotones al pecho de sus rivales, seguido de un machetazo al pecho de Kingston. Lo envió a la esquina, pero Kingston trepó a la tercera cuerda y se lanzó, aunque Bálor lo esquivó y conectó un Sling Blade. Kingston respondió con un rodillazo.

Woods relevó y Bálor intentó el Coup de Grâce, pero terminó golpeando accidentalmente a su compañero. Woods intentó la cobertura, pero Bálor resistió. Kingston volvió al ring y, junto a Woods, aplicó un ataque doble sobre Bálor. Kingston fue por la cuenta, pero Bálor volvió a liberarse.

Bálor sorprendió a Kingston con una rodada a espaldas, aunque Kingston se liberó. Woods golpeó a Bálor por la espalda con uno de los Campeonatos de Parejas, lo que permitió a Kingston aplicar otra rodada. Sin embargo, el réferi tardó en contar y Bálor logró salirse.

Woods subió a la tercera cuerda, pero Bálor empujó a Kingston contra las cuerdas y provocó la caída de Woods. McDonagh tomó el relevo y ejecutó un Spanish Fly sobre Woods desde lo alto. Fue por la cobertura, pero Kingston la interrumpió. McDonagh volvió a subir y conectó un moonsault, y Bálor, ya con el relevo, remató con un Coup de Grâce para obtener la victoria por cuenta de tres.