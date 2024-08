WWE se muestra últimamente, desde el inicio de su nueva era, muy abierta (dentro de sus habituales estándares de las últimas décadas) a colaborar con otras empresas. Sin embargo, tras la salida de WWE Network de wXw, PROGRESS y otras promotoras, no había mostrado tal voluntad con la escena más alternativa.

Hasta ahora.

Hoy, durante la segunda parte del evento ScrapperMania VIII, producido por Over The Top Wrestling (OTT), esta casa irlandesa anunció que Finn Bálor y JD McDonagh competirán en su próximo show de aniversario, a celebrarse el 26 de octubre.

Mientras para Bálor será su debut en OTT, McDonagh supone una de las figuras más importantes en la historia de la empresa que regenta Joe Cabray (por cierto, ex-WWE), ostentando dos veces el título mundial de la misma bajo su época de mayor popularidad, a finales de la pasada década, cuando era considerada la «indie» número uno del mundo.

OTT no ha vuelto a recuperar la candencia prepandémica, pero poco a poco apunta a hacerlo, por lo que se trata de un muy inteligente movimiento de WWE, pues las alianzas con la escena británica pueden serle muy productivas, dada la inagotable cantera de talentos allí. Lo sabe bien AEW, quien está a un paso de firmar a Michael Oku mediante su «crossover» con RevPro.

Desde The Hangar en Wolverhampton (Inglaterra), OTT presentó ayer la primera parte de ScrapperMania VIII, cuyos resultados fueron los siguientes.

[Pre-show]

[Show principal]

TNA and AAA Champion Nic Nemeth is in the Hangar for the Main Event of #OTT #ScrapperMania #RealRasslin #SupportIndyWrestling pic.twitter.com/dB0r1pgclt