Finn Bálor está siendo uno de los protagonistas de las noticias de SÚPER LUCHAS en los últimos días debido a sus interesantísimas declaraciones en What’s The Story. Desde que su nuevo contrato con WWE es de cinco años hasta que R-Truth impulsó a The Judgment Day cuando estaban decayendo pasando por que «Gunther probablemente sea el mejor del mundo», el momento más oscuro de su carrera como Superestrella, que iba a enfrentar a Edge en NXT UK TakeOver: Dublin, la referencia a The Demon en Raw o sus ganas de luchar con Brock Lesnar y más.

► Finn Bálor del producto de WWE

Ahora atendemos a sus palabras acerca del actual producto que ofrece la WWE bajo el mando de Triple H en lo relativo a los buenos combates y los ratings:

«Creo que tenemos que hacerlo para obtener los ratings. Además, somos realmente buenos en lo que hacemos. Salimos ahí y tenemos un combate, pero es realmente bueno porque somos realmente buenos en lo que hacemos. Es un subproducto de quién está en el ring que los combates sean buenos. No es como si dijéramos, ‘Vamos a tener un combate increíble esta noche’ o ‘Vamos a improvisar esta noche.’ No, salimos ahí para tener el mejor combate que podamos. Lo único que a veces te limita es el tiempo. Esa es la única cosa sobre la que no tenemos control, el tiempo en el programa de televisión.

«Cuando haces esto durante diez años, te vuelves bueno en ello. Esa es la diferencia con chicos como Seth, Roman (Reigns), Shinsuke (Nakamura), Cody (Rhodes), Sami (Zayn), Kevin Owens. Estamos haciendo estos ajustes y la gente ni siquiera se da cuenta. Nos estamos hablando entre nosotros, ajustando, cambiando un combate sobre la marcha. No creo que la gente entienda lo habilidoso que tienes que ser para hacer eso en televisión en vivo.»

