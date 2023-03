Finn Bálor: “The Judgment Day se expandirá”

The Judgment Day ha crecido hasta convertirse en una de las facciones más dominantes en Monday Night Raw. Desde su creación, se han mantenido relevantes una vez que se deshicieron de Edge, quedando Finn Bálor, Rhea Ripley, Damian Priest y Dominik Mysterio para sembrar terror en el elenco de Raw, en especial del propio Edge, a quien han buscado hacerle la vida imposible en los últimos meses.

► Finn Bálor siempre ha pensado en hacer más grande The Judgment Day

Finn Bálor se enfrentará a Edge en WrestleMania 39 en lo que podría ser la culminación de esta larga rivalidad, y el ex Campeón NXT ya piensa en su futuro tras dicho evento. Durante un episodio reciente de WWE The Bump, cuando se le preguntó a Balor si The Judgement Day agregaría nuevos miembros al grupo, este respondió que siempre están buscando expandirse y tienen planes para ello luego de WrestleMania 39.

“Siempre estamos planeando. The Judgment Day siempre están planeando; siempre estamos conspirando, siempre estamos maquinando. Siempre estoy enviando mensajes de texto con Damian, tenemos un chat grupal conmigo, Damian, Rhea, Dom. Estamos conspirando, estamos resolviendo cosas. Y confía en mí, una vez que dejemos atrás a WrestleMania, The Judgement Day se expandirá”.

Además de Finn Bálor, Rhea Ripley también verá acción en WrestleMania 39 cuando se enfrenten ante Charlotte Flair por el Campeonato Femenil SmackDown luego de que resultara victoriosa del Royal Rumble femenil en enero pasado. Habrá que ver si The Judgment Day toma impulso tras WrestleMania 39, lo que les daría mayor relevancia.