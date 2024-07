Finn Bálor tendrá por fin su demorado duelo contra Gunther

La historia se contaba sola. Aunque Finn Bálor y Gunther pertenezcan a generaciones distintas y nunca coincidieran en la escena europea antes de firmar con WWE, esta empresa no podía desperdiciar la ocasión de enfrentarlos bajo los focos de NXT UK, cuando el irlandés vivía una segunda juventud en sus marcas secundarias y el austriaco era el mejor campeón de todo el producto.

Pero quiso el azaroso destino que una pandemia pusiera a medio mundo en cuarentena y el evento NXT UK TakeOver: Dublin nunca tuviese lugar. Cancelación aún muy presente todavía para Bálor, quien dos semanas atrás reveló haber propuesto retomar los planes de plasmarlo, luego de varios elogios dirigidos hacia «The Ring General».

«WALTER, Gunther, como quieras llamarlo, en mi opinión, probablemente sea el mejor luchador del mundo ahora mismo. Estoy un poco saturado de ver tantas cosas y pienso, ‘ah, qué pereza’. No lo veo todo, pero he visto muchas cosas. Tengo ahora 43 años, así que llevo viendo lucha libre como 35 años, y es raro que diga, ‘ah, esto me interesa’. Pero cuando WALTER entra en el ring, capta mi interés. Quiero ver todo lo que hace. «Es uno de los pocos combates que me quedan por hacer en mi carrera. Intentamos concretarlo justo antes del COVID en NXT UK, y luego el mundo tuvo planes distintos para nosotros. Fuimos entonces por caminos distintos y ahora los dos somos rudos, así que no sé si funcionaría. He expresado a la directiva que me encantaría tener ese combate, y con suerte, espero podamos hacerlo en el futuro».

► Un segundo premio

Y sin mayor demora, WWE ha anunciado un Finn Bálor vs. Gunther, luego de lo sugerido anoche durante Monday Night Raw.

Aunque no como parte de un gran evento, sino que tendrá lugar en la próxima entrega de Raw. El título del artículo publicado en WWE.com tampoco ayuda mucho a mantener el «hype»: Gunther se prepara para SummerSlam con un combate contra Finn Bálor». Véase, luce cual encuentro de realce en pos de hacer lucir bien al ex Campeón NXT UK de cara a su compromiso titular en «The Biggest Party of the Summer».

Algunos seguidores estiman que este mano a mano debió darse en SummerSlam, pues posee categoría suficiente. Y la verdad, puede verse como un segundo premio para Bálor, quien seguro tenía ilusión de que se diera en un evento de mayor envergadura. No obstante, quizás próximamente, con Gunther de Campeón Mundial de Peso Completo WWE, haya revancha.