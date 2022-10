Finn Bálor se prepara para NXT

WWE presentará en el próximo NXT un cartel con muchas estrellas del elenco estelar, dado que su show se emitirá en vivo con una edición especial de AEW Dynamite de día martes, a causa de que Dynamite tuvo que mover su día de transmisión del show porque TBS transmitirá los Playoffs de la MLB.

Sonya Deville, Raquel Rodríguez, Rhea Ripley, Kevin Owens y The O.C. (Doc Gallows, Karl Anderson y AJ Styles) harán parte de este show. Y, ahora, se ha podido saber que Finn Bálor también haría su regreso por una sola noche a NXT.

Esto se ha podido saber porque Bálor respondió al tuit en donde Owens anunció que estaría en NXT esta noche, diciéndole: «Te veré allá, amigo».

See you there mate 🤫

— Finn Bálor (@FinnBalor) October 18, 2022