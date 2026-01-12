Finn Balor revela el origen de Demonito

Como competencia a la popular marioneta de Mr. Iguana, llamada La Yesca, la estrella de la WWE Finn Balor sorprendió a los fans con una creación propia, llamada Demonito, en el evento de AAA, TripleMania XXXIII. WWE decidió rápidamente monetizar esta idea en WWE Shop, con la venta del títere y una camiseta alusiva a este personaje.

► Demonito debutó en TripleManía XXXIII

Durante una aparición reciente en «¿What do you wanna takl about?», Finn Balor reveló el proceso de creación de Demonito, basado en una investigación que hizo antes de su enfrentamiento contra Mr. Iguana en TripleManía. El miembro de The Judgment Day inspiró su muñeco en su alter ego demoniaco.

«Me dijeron que estaba trabajando contra Iguana en AAA. Era la primera vez que trabajaba contra alguien desconocido en mucho tiempo. Cuando estás en las indies o en Japón, investigas a tus oponentes y se te ocurren ideas de antemano. Pero la WWE es como si vieras a todo el mundo constantemente. Conoces todo lo que hacen, así que esta era la primera vez que no conocía a alguien con quien subir al ring. Así que pensé: «Bueno, mejor investigo un poco como antes».

«Entré en YouTube y eran las 4:20 de la tarde. Busqué Mr. Iguana, y el primer combate que apareció fue Mr. Iguana contra Santino Marella. Cobra contra iguana. ¡Madre mía! Dije: ‘¡Rayos, necesito algo así!’.»

En su debut en TripleManía XXXIII, Demonito se comió a La Yesca y luego celebró cuando Balor aplicó un DDT a Mr. Iguana. Desafortunadamente para Balor y su títere, aunque el ímpetu fue frenado por Niño Hamburguesa y el propio Mr. Iguana. No bostante, Balor terminó en el lado ganador (junto a JD McDonagh y Raquel Rodríguez) en la lucha de relevos mixtos que protagonizó en el evento.