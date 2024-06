En WrestleMania 34, Finn Bálor hizo una entrada memorable y significativa al ring que se destacó por su mensaje de inclusión y apoyo a la comunidad LGBT+. El ahora integrante del Judgment Day -entonces la facción ni siquiera se vislumbraba- acudió al evento más grande de WWE para luchar por el Campeonato Intercontinental en un combate que incluyó a Seth Rollins, quien acabó haciéndose con el título, que fue puesto en juego por The Miz.

#OnThisDayInWWE 5 years ago at WrestleMania 34:

In his WrestleMania debut, @FinnBalor demonstrates his support for the LGBTQ community during his entrance to the ring

Balor Club is for everyone 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️ pic.twitter.com/pHYuWyJbWW

