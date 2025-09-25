La superestrella de WWE y actual Campeón Mundial de Parejas WWE, Finn Bálor, señaló que le gustaría luchar nuevamente contra Hiroshi Tanahashi antes de su inminente retiro.

► Finn Bálor admira y respeta al «Ace of Universe»

El luchador irlandés, miembro de The Judgment Day, ofreció una entrevista exclusiva a Tokyo Sports con respecto a las funciones «WWE Super Show Japan» que tendrán lugar a mediados de octubre en el Ryogoku Kokugikan y con las que WWE retorna al Lejano Oriente.

Finn Bálor se dijo emocionado por reaparecer en Japón; este año, hará un regreso triunfal junto con su compañero de equipo, JD McDonagh. Bálor es muy famoso y querido en tierra nipona desde su etapa en NJPW cuando luchaba como Prince Devitt. El irlandés considera a Hiroshi Tanahashi, actual presidente de la empresa del león, como un mentor, y por ello dedicó unas palabras, ya que su retiro no tardará en suceder:

Siempre es un placer y un honor luchar en Japón. Los aficionados japoneses a la lucha libre profesional son los mejores del mundo. Son respetuosos, cultos y apasionados. Y a los aficionados japoneses no se les puede engañar. Saben al instante si un luchador es malo. Me siento mayor ahora, y mi estilo es diferente al de cuando estaba en NJPW, pero quiero demostrar el alto nivel que tenía en Japón. Quiero transmitir la misma pasión y energía.

Finn Bálor llegó a NJPW en abril de 2006. Tuvo una brillante carrera, ganando el Campeonato de Peso Jr. IWGP en tres ocasiones. Su equipo con Ryusuke Taguchi, el famoso Apollo 55, ganó el Premio al Mejor Combate en el Pro-Wrestling Grand Prix de 2010, y la fundación del Bullet Club suenan como sus mejores logros. Tras su combate individual contra Taguchi en el Ryogoku en abril de 2014, dejó NJPW y se unió a WWE, donde permanece hasta la fecha.

Bálor mencionó a Tanahashi, quien se retirará en el Tokyo Dome el 4 de enero del próximo año, como alguien a quien siempre ha admirado y que respeta fuera del ring:

Quiero volver a luchar contra Tanahashi antes de que se retire. Me han preguntado si me gustaría ser su último rival, sería genial, pero no tengo tanta suerte. Pero quiero aprovechar esta oportunidad para decirle unas palabras a Tanahashi. Ha tenido una carrera increíble. Gracias por ser tan amable con los luchadores extranjeros de NJPW. Iizuka, Liger, Nagata, todos fueron muy amables. Con el apoyo de mis compañeros de equipo, que son como una familia, pude adaptarme rápidamente a las exigencias del ring. Da miedo vivir en un país lejano donde ni siquiera se habla el idioma, pero NJPW me recibió con una calidez increíble. Les estaré eternamente agradecido.