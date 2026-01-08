Finn Bálor revela origen del nombre «Bullet Club»

Finn Bálor fue el fundador y primer líder de la icónica facción Bullet Club. ¿De dónde salió el nombre? «El Príncipe» lo descubre en su reciente entrevista en What Do You Wanna Talk About? With Cody Rhodes.

► El origen de «Bullet Club»

“Yo era un young boy en New Japan. Antes de los shows, todos calentábamos en el ring y a los young boys nos hacían hacer sentadillas, flexiones y ese tipo de cosas. Luego entrábamos al ring con los luchadores veteranos y nos ‘estiraban’, que básicamente era shoot, nos daban de verdad y nos apalizaban.”

“Minoru Suzuki estaba en el ring conmigo, era un grappler legítimo. Y le pillé con una llave al brazo. Él dijo: ‘Ah, Devitt, eres un auténtico shooter’. Y entonces Tiger Hattori oyó eso y, todos los días, decía: ‘Eh, Devitt, tú eres el real shooter. Eres el real shooter’. Así que esto estuvo pasando en el vestuario durante alrededor de un año. Decía: ‘Eh, Devitt, eres un shooter’, y lo decía así, marcándolo: ‘shooter’.”

“Cuando llegó el momento, alrededor de un año después, la oficina vino a hablar conmigo y me dijo: ‘Oye, queremos volverte heel. Queremos ponerte con Fale. Necesitamos crear un grupo para vosotros’. Entonces decidieron añadir a Karl Anderson y a Tama. Yo estaba intentando pensar qué nos unía a todos.”

“Y en ese momento, Fale usaba el Hand Grenade como movimiento final… parecido a lo que hace Solo Sikoa. Y luego estaba el Machine Gun. Y yo era el ‘real shooter’. Así que pensé: ‘¿Qué es lo que nos une a todos?’ Y eso era el Bullet Club.”