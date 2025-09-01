Finn Bálor no frena su impulso y Dragon Lee sigue sin rumbo

La victoria volvió a sonreírle a Finn Bálor, quien una vez más impuso su experiencia y contundencia para derrotar a Dragon Lee en un duelo intenso que terminó inclinándose a favor del irlandés.

El combate arrancó con un intercambio técnico, donde Bálor mostró su capacidad para desgastar al mexicano, incluso aprovechándose de su máscara para mantener la ventaja. Dragon Lee reaccionó con ráfagas de velocidad, tijeras y un poderbomb que lo dejaron muy cerca del triunfo, pero no logró capitalizar el momento.

La intervención de JD McDonagh intentó inclinar la balanza, aunque fue neutralizada por el propio Lee con una espectacular tijera hacia el suelo. Sin embargo, un error en el momento clave le costó caro: al ser derribado violentamente por la máscara, quedó a merced del Coup de Grâce, con el que Bálor selló la victoria.

Paris está cantando para Finn Bálor 🗣️🎙️🎶 #WWERaw pic.twitter.com/0tft0c0oCU — WWE Español (@wweespanol) September 1, 2025

El resultado deja sensaciones encontradas: mientras Finn Bálor continúa ampliando su racha de éxitos, el futuro de Dragon Lee se torna incierto. Parece que en WWE todavía no saben qué hacer con el mexicano, mientras que el irlandés sigue sumando triunfos.