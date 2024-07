Finn Balor: «No estoy dispuesto a sacrificar mi integridad»

Finn Bálor ha tenido una carrera llena de altibajos, logrando el éxito especialmente en NXT, aunque en el elenco principal también fue el centro de atención en su momento. Actualmente parece disfrutar su tiempo en The Judgment Day, pero ciertamente el ex Campeón Universal tiene sus propias motivaciones dentro de la WWE.

► Finn Bálor se rehúsa a hablar negativamente de las personas

Los presentadores del podcast What’s the Story mencionaron el hecho de que muchos artistas estadounidenses parecen estar ensimismados, y algunos veteranos no hacen más que criticar a la generación actual. Balor apareció en el referido podcast y habló sobre sus motivaciones y creencias, y sus razones respecto a por qué se abstiene de hablar negativamente.

«Soy muy consciente de que para ganar dinero en Estados Unidos, en esta sociedad capitalista, en realidad a nivel mundial, hay que decir cosas que sean controvertidas, para que la gente reaccione. Sé que si dijera cosas polémicas tendría más éxito, sería más popular, tendría más seguidores, tendría más dinero, tendría más fama. Pero no estoy dispuesto a sacrificar mi dignidad y mi integridad para habl** mierda sobre la gente«.

«¿Por qué debería hablar mier** sobre la gente? Es sólo hablar de cosas negativas… no me beneficiará personalmente de ninguna manera. Preferiría no mencionarlos, eso ya es bastante sombra. Cuando me retire, si alguna vez hago entrevistas después de eso, no vendré y diré: ‘Jaja, ese muchacho es una mier**’, o ‘Jaja, ese muchacho no puede hacer esto'».

A pesar de su personalidad ruda, Finn Balor sabe cómo comportarse fuera del ring y actualmente continúa prosperando una década después de su carrera en la WWE como miembro fundamental de la facción The Judgment Day y actual Campeón Mundial de Parejas junto a JD McDonagh.