Finn Bálor lo admite: «NXT UK privó de sustento a las ‘indies'»

Como cierto individuo de pelo amarillo y piel anaranjada que en estos días es (aún más) noticia, WWE lleva tiempo mostrando tics imperialistas en sus pretensiones por hacer crecer su negocio.

Bien lo sabe Finn Bálor, quien como consecuencia de unirse a la empresa dejó de aparecer por la escena independiente de las islas británicas, su tierra natal, viendo cómo además, poco después, surgía NXT UK, la apuesta más firme que WWE ha lanzado hasta ahora de cara a esas pretensiones imperialistas, pues por primera vez, quiso controlar una escena ajena a la estadounidense.

Y aunque aquella marca acabase por caer en 2022, su impacto sobre la lucha libre británica fue considerable, como ahora reconoce Bálor en reciente entrevista con Cody Rhodes en el podcast de este, ‘What Do You Wanna Talk About?‘

«Cuando comenzó NXT UK, que en su momento fue algo enorme para la lucha libre británica y europea, creo que de alguna manera, al llevarse a todos los talentos, privó de sustento a todas las ‘indies’. Y les costó mucho tiempo recuperarse. Muchos, ni siquiera lo han hecho todavía. Porque no hay nadie del que aprender ni nadie en el que fijarse. Los tipos como Tyler [Bate] y Pete [Dunne] y todos los demás que vinieron a WWE, ahora los chicos jóvenes no tienen a nadie del que aprender. Así que pienso que probablemente afectó de manera negativa por los talentos que WWE quitó a ese territorio, ¿sabes? Pero poco a poco empiezan a reconstruirse.

Cierto que Dunne, Bate y Trent Seven eran las principales figuras del circuito, y siguen siendo poco menos que iconos para muchos, pero afirmar que «no hay nadie del que aprender» casi una década después resulta bastante reducionista. Cualquiera lo diría viendo el estado actual del british wrestling. Y no bajo el prisma financiero, sino en cuanto a la cantidad de luchadores y luchadoras que han tomado el relevo.

► NXT Europe, ¿nueva amenaza?

Parece que WWE tenía intenciones de repetir jugada, esta vez a mayor escala, mediante la refundación de NXT UK bajo el nombre de NXT Europe. Sin embargo, no tenemos constancia de novedades desde el pasado mayo, cuando nos hicimos eco, vía PWInsider, de que WWE buscaba poner en marcha dicho «reboot» a finales de 2025.

Un mes antes, Triple H fue preguntado por el asunto, y «The Game» tuvo la siguiente respuesta.

«Sí. Sigo creyendo que lo de UK iba a funcionar. El producto estaba ahí, el nivel de interés estaba ahí, y la pandemia lo derribó todo. Por mucho tiempo no pudimos llevar a gente, no pudimos traerlos y acabó echando el cierre. Sigo creyendo que está ahí. Sigo creyendo en la expansión de lo que hacemos. Se trata de darles oportunidades a la gente. Hay pocas oportunidades en esta industria lejos de WWE, de lo que hacemos, y de alguna manera tienes que intentar hacerlo tú solo. Es como si tienes un instrumento para nadie te enseña cómo tocarlo e intentas montar una banda. Simplemente improvisas y no hay nada más, así que la gente irá y pagará. Pero si tienes a alguien que te enseña, te muestra cómo tocar, te sirve de mentor, lo hace mucho más fácil. De eso se trata».