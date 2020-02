Este próximo miércoles, Finn Bálor volverá al show semanal de NXT. Todavía no se sabe cuál será su siguiente paso después de vencer a Johnny Gargano en NXT TakeOver: Portland. Pero podría darse el caso de que este tenga una nueva oportunidad por el Campeonato NXT dada su rivalidad con Tommaso Ciampa. ¿Quedará el irlandés fuera de la imagen de este título? También podría pensar en el Campeonato de Norteamérica. O en otra rivalidad con otro nombre importante de la marca. Lo sabremos pasado mañana.

Mientras, queremos destacar el reciente guiño de Bálor a una estrella de New Japan Pro Wrestling. A la misma con la que recientemente estuvo Shinsuke Nakamura.

► Finn Bálor lanza un guiño a Jay White

Hablamos de Jay White, antiguo Campeón Mundial de Peso Completo IWGP.

En este caso, los dos luchadores nunca compartieron encordado, pero sí se conocen desde hace unos cuantos años. No sabemos qué quiere decir Bálor con esta publicación, pero parece más bien que un fan le envió este diseo y quiso compartirlo con sus seguidores. Y también con el propio White, que lo retuiteó. No es nada más que eso, porque nada se ha indicado acerca de que uno de los dos pueda abandonar su empresa.

Nunca lucharon juntos, al menos de forma profesional, pero se conocieron en 2014. Ocurrió después de que Bálor aconsejara a NJPW la firma de White como un nuevo prospecto para su Dojo. Ese mismo año el ex monarca máximo de la empresa japonesa comenzó a entrenar e hizo su debut en 2015.

Es una lástima que nunca tuviera la oportunidad de compartir un encordado. Y también que puede que nunca la tengan.

Mientras Bálor sigue triunfando en NXT, White continúa haciendo grande el Bullet Club. El pasado día 22 la facción venció a FinJuice (David Finlay y Juice Robinson) y Great Bash Heel (Togi Makabe y Tomoaki Honma). También sigue adelante por su cuenta. El 9 de febrero, en The New Beginning In Osaka 2020, consiguió derrotar a SANADA. Por ahora, como Bálor, está alejado de los campeonatos.

En otra publicación, vemos al luchador irlandés posando con PAC, estrella de AEW.

Two of the biggest B…. pic.twitter.com/BmlK83BVgZ — Finn Bálor (@FinnBalor) February 24, 2020

Curiosamente, la última vez que estos dos luchadores se vieron las caras en un encordado, lo cual hicieron muchas veces, en diferentes partes del mundo, fue en NXT, marca que Bálor está conquistando ahora, y que PAC conquistó en el pasado. La primera vez fue en 2005, en un evento de Independent Wrestling Federation. Se enfrentaron en un combate de duplas que ganó el irlandés, conocido entonces como Fergal Devitt.