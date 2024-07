Durante varios meses R-Truth estuvo colaborando con The Judgment Day en WWE sin que la facción realmente quisiera contar con su ayuda pero llegando un momento en que la apreciaron, antes de finalmente echarlo y separar sus caminos. Pero durante ese tiempo el veterano hizo un trabajo fantástico y Finn Bálor reconoce que los impulsó cuando no estaban pasando por el mejor momento.

► Finn Bálor de R-Truth en The Judgment Day

«Pensé que las cosas estaban empezando a perder fuerza un poco. Un par de semanas después de WrestleMania, me dije: ‘Ah, no estoy seguro de cuánto más va a durar esto’, pero luego llegó R-Truth, antes de WrestleMania, y sentí que estábamos reviviendo, pero R-Truth vino y le dio un impulso. Después de WrestleMania, surgió algo con Miz. Es interesante cómo puedes pasar tanto tiempo perfeccionando los fundamentos y las técnicas de la lucha libre, y luego, al caminar por el centro comercial, una madre se te acerca y pregunta: ‘¿Qué está pasando entre Rhea y Liv?’ No ‘¿Cómo hiciste ese candado?’ Es tan extraño. Incluso lo que amo ha cambiado. Ya no estoy haciendo lo que me enamoró al principio. Es algo completamente diferente, nuevo para mí. Lo estoy aprendiendo y es súper divertido, la lucha libre es divertida. Además, estoy involucrado en otras cosas con las promos tras bastidores y tenemos una dinámica excelente en el grupo, está realmente bien estructurado», explica el oriundo de Irlanda en What’s The Story.

