Finn Bálor humilla a Gunther tras derrota de Dominik Mysterio

Dominik Mysterio terminó involucrado en una pelea que no le correspondía, ya que, al intentar apoyar a Finn Bálor, acabó enfrentándose a Gunther.

Durante el programa de RAW, Finn Bálor aseguró que merecía una lucha por el título del General del Ring, pues lo había ayudado en dos ocasiones en sus combates contra Damian Priest. Sin embargo, Gunther afirmó que nunca le pidió su ayuda, además de señalar que Bálor no pudo derrotar a Priest, algo que Dominik sí logró, y que, por ello, si alguien merecía enfrentarlo, era él.

Así se pactó un duelo entre Dominik Mysterio y Gunther, aunque el Campeonato Mundial no estuvo en juego. Sin embargo, en caso de ganar, Dominik obtendría una oportunidad por el título.

El General del Ring salió decidido a humillar a Dominik, pero el integrante de The Judgment Day no se dejó intimidar y utilizó todos sus recursos, incluyendo un foul que le permitió conectar dos 619 y un frog splash. A pesar de esto, esos movimientos no fueron suficientes para derrotar a su oponente.

Finalmente, a pesar de los esfuerzos de Dominik, el campeón logró aplicar un bombazo para llevarse la victoria. Sin embargo, al término del combate, Finn Bálor apareció y atacó al monarca mundial hasta dejarlo en la lona.

Tras esto, molesto por lo sucedido, Finn Bálor le recalcó a Dominik: «Así se hace», por haber dejado a Gunther en la lona y sin poder hacer nada.