Finn Bálor ha cambiado desde que comenzó en The Judgment Day. Empezó una nueva aventura como rudo con un personaje totalmente diferente a los anteriores que había tenido en WWE. Pero no solo como luchador sino también como persona. O al menos eso es lo que indica en su reciente entrevista en BTSport’s The Run In de cara a su combate contra AJ Styles en Survivor Series WarGames. No se refiere a sus meses en la facción sino a los últimos años para apuntar que ahora se preocupa más por su felicidad.

► Finn Bálor, enfocado en su felicidad

«Mucho (ha cambiado). Eso es algo que se sofocó durante muchos años con la forma en que funcionan las cosas, trabajando para una empresa tan grande con tantos departamentos diferentes que tienes que mantener feliz. Todo, desde mercadería hasta TV y medios, tiene que mantener contentos a todos estos departamentos. A veces, lo he hecho a expensas de mi propia felicidad, eso es algo que he cambiado en los últimos años y siento que eso me ayudó a prosperar«.

El que fuera el primer Campeón Universal comenta también cuando cree que las cosas empezaron a cambiar para su agrupación de rudos.

«Clash at the Castle. La preparación para ese combate, especialmente, pero cuando todos nos reíamos de que Rey acababa de recibir una patada en las bolas por parte de su hijo«.

