¿Finn Bálor formará otra facción en WWE?

Finn Bálor es hombre de facciones. Quizá afirmar que necesita de ellas para tener éxito sería exagerado pero desde el Bullet Club hasta The Judgment Day no cabe duda de que sabe cómo crear grupos que triunfen en la lucha libre profesional; NJPW y WWE, nada menos.

Pero así como comienzan también terminan y parece que su final en la banda que comparte con Dominik Mysterio, Liv Morgan, JD McDonagh, Carlito y Raquel Rodríguez está muy cerca. De hecho, ya se ha hablado de una rivalidad con el Campeón Intercontinental.

No solo eso sino que presumiblemente ya se han lanzado un par de pistas de que Bálor estará comenzando una nueva, y con AJ Styles y Roxanne Pérez como sus compañeros.

Las dos insinuaciones se vieron durante el episodio de esta semana de Monday Night Raw. La primera cuando «The Phenomenal One» entró a la sala del Judgment Day y lo saludó diciendo: «Hola, Prince», haciendo referencia a Prince Devitt, el nombre que Finn Bálor tenía antes de la WWE.

“PRINCE, WHATS UP MAN”

AJ STYLES AND FINN BALOR ACKNOWLEDGING EACH OTHER 🐐 #WWERAW pic.twitter.com/TIgKCqJpDf

