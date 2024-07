Algunos fans de WWE han estado hablando de si The Demon va a volver a aparecer debido a una lonchera vista en la clubhouse del Judgment Day.

► La referencia a The Demon

Pero, ¿era solo una referencia al personaje demoníaco de Finn Bálor o un adelanto de que lo retomará? El luchador lo aclara en What’s The Story:

«Eso es algo que estamos haciendo nosotros mismos. No está realmente en el guion. La gente ve eso y piensa, ‘Es una señal de que el Demonio va a volver.’ Mucho de eso es espontáneo. Por ejemplo, esa lonchera del Demonio fue un regalo del tipo que me ayudó a hacer el maquillaje en WrestleMania. La trajo llena de bebidas y cosas. Ha estado en el camión de utilería. Cuando montamos el clubhouse, ‘Ah, hay una lonchera del Demonio en el camión de utilería. Vamos a traerla.’ La tuvimos en el set. Luego pusimos una pequeña figura de Rey Mysterio, ‘Soy un padre irresponsable.’ Dom [Dominik Mysterio] simplemente trajo eso un día y se convirtió en algo. Muchas de esas cosas no están escritas en el guion, solo estamos añadiendo cosas para darle un poco más de sabor. Hace que la gente hable.»

La última vez que Finn Bálor fue The Demon en WWE fue en Extreme Rules 2021 cuando desafió sin éxito a Roman Reigns por el Campeonato Universal.

¿Te gustaría que Finn Bálor volviera a ser The Demon?