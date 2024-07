Finn Balor es reacio a asumir riesgos en NXT

Finn Bálor está siendo uno de los protagonistas de las noticias de SÚPER LUCHAS en los últimos días debido a sus declaraciones en What’s The Story. Desde que su nuevo contrato con WWE es de cinco años hasta que R-Truth impulsó a The Judgment Day cuando estaban decayendo pasando por que «Gunther probablemente sea el mejor del mundo», el momento más oscuro de su carrera como Superestrella, que iba a enfrentar a Edge en NXT UK TakeOver: Dublin, la referencia a The Demon en Raw, sus ganas de luchar con Brock Lesnar y más, WWE está ofreciendo mejores luchas por los ratings o sus elogios al presidente de WWE, Nick Khan.

► Finn Bálor y los riesgos en NXT

Ahora nos acordamos de sus tiempos en NXT, concretamente, de cuando Samoa Joe se convirtió en la primera persona en vencer a «The Demon» en TakeOver: The End cuando se enfrentaron por el título dentro de una jaula de acero:

«Cuando estaba en mi primera etapa en NXT, en una lucha dentro de una jaula contra Samoa Joe, me pidieron que saltara desde la parte superior de la jaula y realizara el foot stomp. Yo dije que no. Michael Hayes, quien era el principal productor, me preguntó: ‘¿Cómo que no quieres hacer tu movida final desde la parte superior de la jaula?’ Y yo respondí: ‘Primero, podría lastimarme. Segundo, esa es mi movida final. Estoy perdiendo la lucha, ¿por qué debería hacerla desde la jaula?’ Él contestó: ‘Hmm, buen punto.’

«En ese momento pensé, esto es NXT. Es la plataforma de entrenamiento para llegar a WWE. No voy a arriesgarme a lesionarme aquí y comprometer mi oportunidad allí. Desde entonces, he mantenido esa filosofía, diciendo: ‘No voy a correr riesgos hoy que me impidan luchar mañana.'»

¿Qué opinas de las palabras de Finn Bálor? ¿Estás de acuerdo con que no se deben asumir riesgos en NXT?